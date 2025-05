Trovato il corpo senza vita Gianfranco Baldin, si era tuffato in acqua per salvare il cane

E’ stato ritrovato nel pomeriggio di oggi il corpo senza vita di Gianfranco Baldin, l’uomo che ieri si è tuffato inel torrente Cormor in località San Gervasio di Carlino nel tentativo di salvare il proprio cane, finendo travolto dalla corrente.

Baldin, secondo quanto ricostruito, si è gettato in acqua per soccorrere il cane in difficoltà, ma è stato risucchiato da un mulinello. Il suo corpo è stato ritrovato dopo lunghe e complesse operazioni di abbassamento del livello dell’acqua.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cervignano, Latisana. I Vigili del fuoco a bordo di Drago, l’elicottero del reparto volo di Venezia, hanno avvistato il corpo esanime ad una trentina di metri dal rullo del torrente dove l’uomo era stato avvistato per l’ultima volta e dove si erano concentrate le ricerche. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico del comandodi Trieste che operano con con l’ausilio dei soccorritori Fluviali Alluvionali.