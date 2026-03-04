Trovato morto in casa Mario Ruoso: patron di Telepordenone e Garage Venezia

Mario Ruoso aveva 87 anni.

È stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, nella sua abitazione di Porcia, l’imprenditore Mario Ruoso. L’imprenditore aveva 87 anni ed era una figura molto conosciuta nel territorio pordenonese per la sua lunga attività nel mondo dell’impresa e della comunicazione.



Ruoso, insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, è stato per decenni alla guida del Garage Venezia, storica concessionaria di veicoli considerata tra le più longeve del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della sua carriera aveva inoltre dato vita all’emittente televisiva locale TelePordenone, rimasta attiva per molti anni prima della chiusura avvenuta circa due anni fa.

L’allarme lanciato da un familiare

Il corpo dell’imprenditore è stato scoperto nel primo pomeriggio all’interno della sua abitazione. Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, l’87enne sarebbe stato trovato privo di vita vicino all’ingresso della casa.

A fare la scoperta è stato un parente che ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Accertamenti in corso sulle cause della morte

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Questura, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Determinante sarà il parere del medico legale, atteso nelle prossime ore, che dovrà stabilire con precisione le cause della morte dell’imprenditore. Nel frattempo proseguono le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Il cordoglio del sindaco di Pordenone.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso esprime cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Mario Ruoso.



“Con la scomparsa di Mario Ruoso viene a mancare una figura che, in particolare attraverso le attività del Garage Venezia e di Telepordenone, ha contribuito in modo significativo alla vita economica e informativa del territorio, lasciando un segno profondo nella comunità pordenonese. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo il pensiero e la vicinanza dell’Amministrazione comunale, della città e mia personale in questo momento di dolore.”