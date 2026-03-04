In occasione dell’8 marzo la Brigata Alpina “Julia” apre gratuitamente al pubblico le Sale Cimeli.

In occasione della Festa della Donna la Brigata Alpina “Julia” apre al pubblico le proprie Sale Cimeli nella caserma “Di Prampero” di Udine. L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026, dalle 9 alle 13, con ingresso gratuito.

L’iniziativa rientra nel calendario di aperture promosso dalla Brigata anche per il 2026, che prevede la possibilità di visitare le Sale Cimeli ogni seconda domenica del mese. Gli spazi espositivi si trovano al piano terra della caserma “Di Prampero”, sede del Comando della Brigata Alpina “Julia”, l’unica unità operativa dell’Esercito presente a Udine.

Un omaggio al ruolo delle donne nella storia degli alpini

La giornata dell’8 marzo assume un significato particolare: la visita sarà infatti dedicata anche al contributo femminile nella storia degli alpini. Accanto alle vicende dei militari che hanno segnato le pagine più importanti del corpo, trova spazio anche il ruolo delle donne che, in modi diversi, hanno partecipato ai momenti di sacrificio e di eroismo legati alla storia alpina.



Un’occasione quindi non solo per conoscere da vicino la tradizione e i valori degli alpini, ma anche per riflettere su una dimensione spesso meno raccontata della loro storia.

Come partecipare alla visita

L’accesso dei visitatori avverrà dal Portone d’Onore della caserma “Di Prampero”, in via Sant’Agostino 8, con ingressi organizzati ogni 30 minuti. I gruppi saranno composti da un massimo di 20 persone per volta, così da permettere una visita ordinata agli spazi espositivi e ai cimeli custoditi dalla Brigata.