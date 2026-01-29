Giuseppe Bravin si era allontanato da casa ieri mattina e non aveva dato più notizie.

Era uscito di casa nella tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio, tra le 11.30 e le 12, e da quel momento di Giuseppe Bravin, 61 anni, si erano perse completamente le tracce. Dopo oltre 24 ore di ricerche ininterrotte, l’uomo è stato ritrovato morto nella giornata di oggi. Restano al momento ignote le cause del decesso.

A dare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone, che ha disposto l’invio sul posto dell’Unità di comando avanzata (UCL) e di una squadra di ricerca terrestre.

Considerata la complessa morfologia del territorio, caratterizzata da una fitta rete idrica, sono state attivate anche squadre di soccorritori fluviali alluvionali (Sfa). A supporto sono giunti da fuori provincia ulteriori soccorritori fluviali, due unità cinofile e il Nucleo Droni (Sarp), impegnato nella ricognizione aerea dell’area.

Alle operazioni hanno partecipato complessivamente una ventina di vigili del fuoco, affiancati dai volontari dei gruppi locali della Protezione civile, dai carabinieri della stazione di Polcenigo e dal personale del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia. Le ricerche si erano concentrate in particolare nella zona compresa tra le sorgenti della Santissima e il Palù, ritenuta compatibile con le abitudini dell’uomo. Proprio in quell’area è avvenuto il tragico ritrovamento.