Si finge carabiniere, deruba un’anziana e fugge in autostrada: arrestato

Si finge un carabiniere per rubare i gioielli di famiglia a un’anziana signora, ma la sua fuga termina in manette al casello autostradale. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato giovedì scorso un giovane italiano di 26 anni, accusato di truffa pluriaggravata.

Truffa ad un’anziana di Udine: la dinamica

Il colpo è stato messo in atto con la tecnica del “finto Carabiniere”. Il truffatore ha convinto la vittima che la sua auto fosse stata coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria. Per “evitare complicazioni legali”, l’anziana è stata indotta a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa.

L’inseguimento e il fermo a Meolo

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, impegnati in un servizio di monitoraggio, hanno intercettato il sospettato mentre usciva a gran velocità da un’abitazione del centro città, dirigendosi verso l’autostrada.

L’inseguimento, condotto con il supporto della Polizia Stradale di San Donà di Piave, si è concluso all’altezza del casello di Meolo (Venezia). Prima di essere bloccato, il 26enne ha tentato inutilmente di sbarazzarsi della refurtiva gettandola dal finestrino. Dopo il recupero dei preziosi, il giovane è stato trasferito nel carcere di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I gioielli di famiglia, dal forte valore affettivo, sono stati prontamente riconsegnati alla legittima proprietaria.