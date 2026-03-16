Il Tolmezzo sfiora il colpaccio contro il Pordenone, la beffa al 94′

Sembrava fatta. Sembrava la serata giusta per tornare a esultare davanti al proprio pubblico, sotto la pioggia e dentro una battaglia vera. Invece al Tolmezzo resta in mano soltanto un punto, amaro come una sconfitta, dopo l’1-1 maturato in pieno recupero contro il Pordenone nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno.

Al “Fratelli Ermano” finisce in parità al termine di una sfida intensa, dura, spigolosa, giocata su un campo reso pesante dalla pioggia battente e decisa tutta negli ultimi istanti. A far esultare i tifosi di casa, a due minuti dal novantesimo, era stato Nagostinis, bravo a trovare il varco giusto per firmare il vantaggio carnico.

Poi, proprio quando i tre punti sembravano ormai in cassaforte, è arrivata la doccia gelata: al quarto minuto di recupero Zorzetto ha trovato il pari neroverde, tra le furiose proteste dei rossoazzurri, per un presunto fallo nell’azione che ha portato al gol.

Equilibrio e fango, il Tolmezzo prende le misure

La partita, per lunghi tratti, è stata esattamente quella che ci si poteva aspettare viste le condizioni del terreno e il peso della posta in palio: tanta lotta, tanti duelli, pochi spazi e occasioni con il contagocce. Il Pordenone si era fatto preferire in avvio, dando la sensazione di poter sfruttare meglio gli episodi. Al 7’ Lisotto aveva provato a rompere l’equilibrio sugli sviluppi di un corner, senza inquadrare la porta.

Tre minuti dopo, un errore in fase di impostazione aveva spalancato la strada a Zamuner, che si era accentrato e aveva lasciato partire una conclusione potente sotto la traversa: decisivo Cristofoli, bravissimo a deviare con la punta del guantone. I neroverdi avevano insistito anche sul successivo calcio d’angolo, quando Zorzetto, da due passi, si era divorato una clamorosa occasione alzando sopra la traversa una spaccata che sembrava destinata in rete.

Nei primi venti minuti gli ospiti si erano fatti preferire, rendendosi ancora pericolosi al 16’ con l’ex Toso, il cui tentativo era però terminato a lato. Con il passare dei minuti, però, il Tolmezzo ha saputo cambiare faccia alla partita. La squadra di Radina ha preso le misure agli esterni del Pordenone, ha stretto le linee e ha concesso sempre meno. Il lavoro difensivo di Faleschini e soprattutto di Persello è stato prezioso nel limitare due riferimenti offensivi pericolosi come Zorzetto e Simone Toffoli. I carnici hanno iniziato ad alzare il baricentro, pur senza creare nitide palle gol, chiudendo comunque la prima frazione in crescita.

Cresce il baricentro carnico, la gara si accende

Nella ripresa il Tolmezzo è rientrato in campo con ancora più convinzione. Più aggressivo, più compatto, più dentro la gara. Ogni pallone è diventato una contesa da vincere, ogni contrasto una dichiarazione d’intenti. L’ingresso di Motta al posto di Sicco ha dato maggiore profondità alla manovra offensiva, mentre sul fronte opposto Campaner ha inserito Luca Toffoli per Simone Toffoli.

Ed è proprio il Tolmezzo, al 62’, a costruire una delle occasioni migliori del match: un colpo di tacco al limite libera Cucchiaro alla conclusione, indirizzata verso lo specchio, ma un intervento decisivo in area salva il Pordenone deviando in calcio d’angolo. Gli ospiti hanno provato a rispondere soprattutto sui piazzati e al 69’ Colombera, appostato sul secondo palo, ha messo di poco a lato.

Illusione Nagostinis, poi la doccia gelata tra le polemiche

Poi il finale, da brividi. A due minuti dal termine De Blasi sorprende tutti battendo rapidamente una punizione dal limite per Motta, che chiude sul primo palo trovando però il grande riflesso di Meneghetti. È il segnale che il gol è nell’aria. Poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ancora De Blasi pesca Nagostinis: controllo, tempo per sistemarsi il pallone e stoccata vincente per l’1-0.

Il Tolmezzo sente il profumo dell’impresa e nel primo minuto di recupero avrebbe perfino la chance per chiuderla, ma Solari per due volte non riesce a trovare il colpo del ko. Occasioni pesantissime, che alla fine peseranno ancora di più. Perché sull’ultima azione arriva la beffa.

Meneghetti rilancia lungo, la retroguardia carnica si fa sorprendere e Zorzetto si avventa sul pallone, attacca la porta e infila il gol dell’1-1. A far infuriare il Tolmezzo è soprattutto il contatto che precede la rete, quello su Persello: per i padroni di casa e per molti presenti appare evidente un fallo da punire, ma il direttore di gara lascia correre e convalida il pari.

Finisce così, ora per il Tolmezzo nuova trasferta, nel week-end in casa della Sanvitese

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 28^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – NUOVO PORDENONE 1-1

GOL:88’ Nagostinis, 94’ Zorzetto

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Faleschini G., Fabris, Faleschini D., Persello, Cucchiaro, Solari, Nagostinis (92’ Leschiutta), De Blasi, Sicco (59’ Motta). All.: Vincenzo Radina.

NUOVO PORDENONE: Meneghetti, Del Savio, Colombera, Criaco, Sartore, Consorti (81’ Filippini), Toso (55’ Facca), Lisotto (73’ Borsato), Zorzetto, Zamuner, Toffoli S. (67’ Toffoli L.), All.: Fabio Campaner.

ARBITRO: Michele Slavich sez. Trieste. Assistenti: Eugenio Montecalvo sez. Gradisca d’Isonzo e Emanuele Chianese sez. Udine

NOTE – Ammoniti: 28’ Colombera, 35’ Cucchiaro, 77’ Sartore, 89’ Zamuner, 94’ Fabris.