“Suo figlio è stato arrestato”, ma è una truffa: 80enne perde 5mila euro

Ancora una truffa del finto carabiniere.

La truffa del finto carabiniere miete un’altra vittima: si tratta di una donna di 80 anni che ieri sera ha denunciato il raggiro alla stazione dell’Arma di Campoformido. Secondo quanto raccontato dalla donna, ieri pomeriggio un sedicente militare l’ha contattata telefonicamente, comunicandole che il figlio era stato arrestato e che per liberarlo avrebbe dovuto consegnare soldi e preziosi.

Poco dopo, a casa dell’80enne si è presentato un complice, a cui la signora ha consegnato tutti i monili in oro, raccattati in fretta e furia nell’ansia del momento. L’uomo, preso il bottino, si è dato alla fuga. Il valore dei gioielli si aggira sui 5mila euro.