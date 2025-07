Anziana truffata da finti carabinieri: rubati 10mila euro

Novantenne di Gonars denunciata con la truffa del finto carabiniere.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana in Friuli, vittima del triestemente noto raggiro del finto carabiniere. È accaduto lo scorso 3 luglio a Gonars, in via Trieste, dove una donna di 90 anni è stata derubata di tutti i suoi beni da due individui che si sono presentati alla porta spacciandosi per militari dell’Arma.

I due truffatori, hanno raccontato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, insinuando la necessità immediata di una somma di denaro per aiutarla a evitare conseguenze giudiziarie. Colta dal panico e sopraffatta dalla preoccupazione, la signora non ha esitato: ha raccolto tutto ciò che aveva in casa — principalmente gioielli — per un valore stimato di circa diecimila euro, e lo ha consegnato nelle mani dei falsi militari.

Una volta ottenuto il bottino, la coppia si è dileguata rapidamente. Solo dopo alcuni minuti, la donna si è resa conto di essere stata truffata e ha allertato le vere forze dell’ordine. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Palmanova, che hanno avviato le ricerche dei responsabili, anche grazie alla possibile presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.