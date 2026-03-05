La morte di Mario Ruoso, ucciso nella sua casa a Porcia.

Ucciso a sprangate, colpito ripetutamente alla testa, nel suo appartamento al settimo piano del condominio di Porcia: sarebbe morto così Mario Ruoso, storico patron di Telepordenone e Garage Venezia. L’imprenditore friulano, 87 anni, è stato trovato morto nel suo attico del condominio Brentella, in via Del Porto 7, a Porcia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato ucciso a colpi di spranga tra le 7 e le 8 del mattino di martedì 4 marzo, poco prima di uscire di casa per recarsi al lavoro, come faveca abitualmente ogni giorno.

A dare l’allarme è stato il nipote Alessandro, preoccupato perché lo zio non rispondeva al telefono. Entrato nell’appartamento, dopo aver più volte bussato senza ottenere risposta, lo ha trovato a terra con la testa gravemente ferita. I soccorsi, arrivati poco dopo le 14, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’87enne. E il medico, viste le ferite al capo, ha subito escluso cause naturali, facendo a quel punto intervenire la polizia. Una tesi, quella dell’omicidio, confermata anche dal procuratore di Pordenone, Pietro Montrone.

Le ipotesi.

Secondo i primi accertamenti della Squadra mobile di Pordenone, coordinata dalla Procura, l’imprenditore potrebbe aver aperto la porta a una persona conosciuta. L’aggressore lo avrebbe colpito più volte alla testa con un oggetto contundente, poi sarebbe fuggito portando via l’arma del delitto. L’ipotesi della rapina è esclusa perché nell’abitazione non mancherebbe nulla.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona e ascoltando parenti e collaboratori della vittima. Tra le piste al vaglio anche possibili collegamenti con le difficoltà economiche dell’imprenditore e con un incendio doloso che nel luglio 2025 colpì il Garage Venezia. L’autopsia, disposta dalla Procura, chiarirà ulteriormente la dinamica dell’omicidio.