Paura sul bus: senza biglietto, minaccia le guardie giurate con le forbici

Minaccia con le forbici le guardie giurate: era senza biglietto su un bus a Udine

Un normale controllo del biglietto bus a Udine si è trasformato in un momento di grande paura per i passeggeri di una linea urbana. Un uomo di 61 anni, residente in città, è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un paio di forbici il personale addetto alla sicurezza.

Controlli sul biglietto bus a Udine: la dinamica

L’episodio è avvenuto nella serata dell’8 febbraio. Due guardie giurate, in servizio proprio per prevenire le aggressioni sui mezzi dell’Azienda di Trasporti Pubblici, hanno chiesto all’uomo di esibire il biglietto bus. Invece di mostrare il titolo di viaggio, il 61enne ha iniziato a inveire contro i vigilanti con frasi minacciose, sia in italiano che in lingua straniera.

La situazione è degenerata rapidamente: l’uomo ha estratto dalla tasca un paio di forbici e le ha puntate contro le guardie. Il conducente, su indicazione del personale di sicurezza, ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo nel centro cittadino per consentire l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e la denuncia

Grazie alla chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, sul posto sono giunte tempestivamente le pattuglie della Sezione Radiomobile di Udine e della Stazione di Martignacco. I militari hanno bloccato il 61enne, sequestrando l’arma e procedendo all’identificazione.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata, resistenza a incaricato di pubblico servizio e porto di oggetti atti a offendere.