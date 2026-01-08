Due patenti ritirate per consumo eccessivo di alcol.

Continuano i controlli straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine in occasione delle festività dell’Epifania, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. In due distinti episodi avvenuti lungo le arterie provinciali, altrettanti automobilisti friulani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il ritiro immediato della patente.

Il primo episodio ha visto protagonista un 29enne friulano, deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. Il giovane è rimasto coinvolto in una fuoriuscita autonoma di strada mentre si trovava alla guida della propria vettura. I militari, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno accertato lo stato di alterazione dovuto all’alcol: per l’uomo è scattato il ritiro immediato del documento di guida in vista della successiva sospensione.

Sorte analoga per un 45enne friulano, anch’egli denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale che, fortunatamente, non ha fatto registrare feriti. Tuttavia, i rilievi effettuati dai Carabinieri hanno confermato la positività all’alcoltest, portando al deferimento all’Autorità Giudiziaria e al contestuale ritiro della patente.