Il 2026 in Friuli Venezia Giulia si apre con una nascita che porta con sé il simbolo di un nuovo inizio. Il primo nato dell’anno nella regione è Riccardo, venuto alla luce a Udine otto minuti dopo la mezzanotte, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un arrivo che ha subito acceso l’attenzione e la gioia di familiari e personale sanitario, impegnato nelle prime ore dell’anno ad accogliere i nuovi nati. La notte di Capodanno è stata particolarmente intensa proprio nel capoluogo friulano: sempre a Udine sono infatti nati altri due bambini. Ettore è venuto alla luce alle 4.38, seguito da Liam alle 5.04, a testimonianza di un inizio d’anno ricco di vita.

A Trieste, invece, la prima nata del 2026 è una bimba. Si chiama Margot Mia ed è nata alle 7.15 all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo, punto di riferimento regionale per la maternità e la pediatria.