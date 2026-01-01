Udine festeggia Riccardo, il primo nato dell’anno in Friuli Venezia Giulia

1 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Il 2026 in Friuli Venezia Giulia si apre con una nascita che porta con sé il simbolo di un nuovo inizio. Il primo nato dell’anno nella regione è Riccardo, venuto alla luce a Udine otto minuti dopo la mezzanotte, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un arrivo che ha subito acceso l’attenzione e la gioia di familiari e personale sanitario, impegnato nelle prime ore dell’anno ad accogliere i nuovi nati. La notte di Capodanno è stata particolarmente intensa proprio nel capoluogo friulano: sempre a Udine sono infatti nati altri due bambini. Ettore è venuto alla luce alle 4.38, seguito da Liam alle 5.04, a testimonianza di un inizio d’anno ricco di vita.

A Trieste, invece, la prima nata del 2026 è una bimba. Si chiama Margot Mia ed è nata alle 7.15 all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo, punto di riferimento regionale per la maternità e la pediatria.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE