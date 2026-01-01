Il Motoclub Morena guarda al 2026 tra grandi eventi, solidarietà e promozione del territorio

E’ stata una stagione motociclistica di straordinari risultati per il Motoclub Morena, che nel 2025 si è confermato campione regionale di mototurismo conquistando il 7° posto nel campionato italiano e distinguendosi per partecipazione, spirito di gruppo e capacità organizzativa.

Il bilancio del 2025.

Nel corso dell’anno appena trascorso il motoclub ha attraversato l’Italia portando con orgoglio il nome del Friuli Venezia Giulia in numerose manifestazioni nazionali di mototurismo in regioni come Puglia, Piemonte, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna e ottenendo ripetutamente i primi posti grazie a una presenza sempre numerosa e compatta.



“Un’attività che va oltre lo sport e diventa vera promozione turistica del territorio – riporta orgoglioso il presidente Sergio Ammirati –, con materiale informativo e testimonianze dirette che contribuiscono a valorizzare la cultura della nostra regione”. Tra gli appuntamenti più significativi dell’anno c’è stata la partecipazione alla Bikers Fest di Lignano nel mese di maggio, la Fiera del Tempolibero a Udine a marzo e manifestazioni di rilievo come il Trofeo delle Regioni di motorismo in Puglia.

Il motoclub conta oggi circa 250 soci e continua a crescere, tanto da essere alla ricerca di una nuova sede più ampia rispetto all’attuale di via Brigata Re, per poter ospitare incontri e pianificare al meglio le attività future. Parallelamente è già al lavoro su un progetto editoriale che vedrà la luce nel 2027, in occasione del 50° anniversario del Club. Il libro racconterà la storia del club e dei suoi protagonisti, dai motociclisti storici alle nuove generazioni, con contributi dedicati, tra gli altri, a Valter Cussig, Edi Orioli e alla giovane promessa Lorenzo Frasca.

Le novità e gli eventi del 2026.

Lo sguardo però è ora rivolto al 2026, che si aprirà simbolicamente il 6 gennaio con la tradizionale Festa della Befana, abbinata a una raccolta fondi a favore di AIDO Aquileia – Associazione Donatori di Organi. Seguirà il 13 e 14 marzo il Motoraduno di Primavera a Pozzuolo del Friuli, mentre dal 19 al 21 giugno Udine ospiterà il Motoraduno Selettivo Nazionale FMI, evento già confermato, che rappresenterà uno dei momenti centrali della stagione.



Proprio a giugno è prevista una novità di forte valore sociale “Toys for Tots Summer”: durante la manifestazione, i motociclisti porteranno un dono gratuito per i bambini dell’istituto La Nostra Famiglia di Pasian di Prato. Giocattoli (nuovi e non usati) saranno raccolti dal Motoclub Morena, caricati su un furgone e consegnati direttamente ai bambini, con una simbolica scorta motociclistica. Il Motoclub non raccoglie fondi; eventuali donazioni potranno essere effettuate direttamente sull’Iban dell’istituto destinatario.



Il calendario proseguirà con tour di mototurismo in Toscana, Puglia, Calabria, Piemonte, Campania, Lazio e Abruzzo, un tour dedicato alle zone del terremoto nel 50° anniversario dell’evento, e con i principali motoraduni nazionali. A fine settembre, in Piemonte, il Motoclub parteciperà al Trofeo delle Regioni di motorismo, altro appuntamento di rilievo nel panorama motociclistico italiano.

Il legame con il Friuli Venezia Giulia.

“Il Motoclub Morena è profondamente legato al Friuli Venezia Giulia e alla sua identità – afferma Ammirati -. In ogni iniziativa di mototurismo che realizziamo o a cui partecipiamo portiamo con orgoglio il nome e l’immagine del nostro territorio, promuovendone le eccellenze culturali, storiche e paesaggistiche. Attraverso materiale informativo e il racconto diretto delle nostre esperienze, contribuiamo a far conoscere luoghi simbolo come quelli della Grande Guerra, la Carnia, le città d’arte e cultura e le nuove prospettive legate a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027”.

Nel proprio piccolo, il motoclub rappresenta una quota significativa di turismo motociclistico, capace di generare curiosità, visite e ricadute positive sul territorio. “Molti motociclisti incontrati durante i nostri viaggi – conclude il presidente del soldalizio – hanno poi scelto di tornare in Friuli Venezia Giulia per visitare mostre, eventi e luoghi che avevamo raccontato e condiviso. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione regionale, al presidente Massimiliano Fedriga, all’assessore Sergio Bini e al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, per l’attenzione e il sostegno dimostrati verso il mondo del mototurismo e dell’associazionismo sportivo.



Un ringraziamento particolare va inoltre all’amministrazione comunale nella persona del vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Alessandro Venanzi e dell’assessora alla Sport ChiaraDazzan, per la collaborazione concreta e il supporto alle nostre iniziative”.