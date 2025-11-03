I pacchi del corriere non contengono regali ma 6 chili di marijuana: tre in manette

Sequestro di marijuana a Udine.

Una consegna “speciale” arrivata a mezzo corriere espresso ha fatto scattare le manette ai polsi di tre persone, colte in flagrante dalla Polizia di Stato di Udine con quasi sei chili di marijuana.

L’operazione è scattata nel pomeriggio del 30 ottobre, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un uomo uscire da un tabacchino cittadino con un pacco appena ritirato. Ad attenderlo in auto c’erano una ragazza e un altro uomo. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di intervenire.

Durante il controllo del veicolo, sono stati trovati altri due pacchi identici, uno nell’abitacolo e uno nel portabagagli. All’interno di tutti e tre, accuratamente confezionate, c’erano buste piene di infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di 5,620 chilogrammi.

I tre — un italiano di 29 anni, una diciannovenne italiana e un cittadino inglese di 60 anni, alla guida dell’auto — sono stati arrestati in flagranza per detenzione illecita di ingente quantità di sostanza stupefacente.

Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo stava probabilmente preparando una coltivazione domestica di cannabis, poiché all’interno dell’auto sono stati trovati anche un filtro e una ventola, strumenti comunemente usati nelle serre per purificare l’aria. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire alla provenienza della droga e ad eventuali complici coinvolti nella filiera. Intanto, il Questore di Udine ha disposto per i due cittadini italiani — entrambi residenti fuori città — un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Udine.