Ultraleggero esplode in volo e precipita: tra le 2 vittime un pilota delle Frecce Tricolori

L’incidente dell’ultraleggero in Friuli.

E’ esploso in volo l’ultraleggero precipitato ieri sulla catena dei Musi – area Valli del Torre Alta Val del Torre, nel territorio comunale di Lusevera. Due le persone che hanno perso la vita nell’incidente: il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, pilota delle Frecce Tricolori, e un suo parente che si trovava a bordo.

Lo schianto e i soccorsi.

Secondo il racconto di alcuni testimoni che hanno dato l’allarme, intorno alle 18 e 30 di ieri, 29 aprile, il velivolo si sarebbe incendiato in volo per poi precipitare a terra in una zona boschiva. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l’intervento degli operatori della Sores, dei vigili del fuoco, dei volontari del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei carabinieri. Purtroppo, per le due persone a bordo del veivolo non c’è stato nulla da fare: sono morte carbonizzate.

Le indagini sull’incidente.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e saranno condotte indagini per determinare le cause dell’incidente e le ragioni per cui l’ultraleggero ha perso quota. L’Autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile italiana ha già aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e ha inviato un investigatore sul luogo dell’incidente.