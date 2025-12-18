L’uomo è stato trovato morto a Resia: tra le ipotesi più probabili un attacco da parte degli animali.

Un uomo è stato ritrovato morto nella mattinata di oggi a Resia, in località Tigo 1: accanto al corpo quattro cani di grossa taglia. Le autorità stanno indagando per fare luce sull’accaduto.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che durante una passeggiata ha notato il corpo riverso a terra e, poco distante, la presenza dei cani. Subito è scattato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che l’uomo sia stato attaccato dai cani. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.



