Una montagna accessibile a tutti: ecco il progetto I am Fvg

Un investimento concreto per abbattere le barriere e rendere la montagna inclusiva: con il progetto “I am FVG”, la Regione Friuli Venezia Giulia rilancia il suo impegno decennale per un turismo accessibile, estendendo ora l’attenzione alle aree montane. Presentata ieri a Udine dagli assessori Sergio Emidio Bini e Riccardo Riccardi, l’iniziativa – sostenuta da un finanziamento governativo di 1,7 milioni di euro – mira a migliorare la fruibilità turistica di 84 Comuni montani, attraverso mappature, formazione, attrezzature e promozione.

“Questo progetto rientra tra le numerose iniziative che la Regione, attraverso PromoTurismoFVG e assieme alla Consulta per la disabilità, sta portando avanti ormai da dieci anni per rendere la nostra regione accessibile a tutti. Dopo le iniziative rivolte alle città e alla fascia costiera, ora interveniamo per le nostre montagne, al fine di migliorarne la fruibilità turistica nell’arco di tutto l’anno. Lo facciamo mettendo in campo un impegno trasversale che va dalla mappatura del livello di accessibilità delle strutture alle iniziative formative, dall’acquisto di attrezzature per facilitare lo svolgimento di attività in montagna alle campagne di promozione sul turismo accessibile”, ha spiegato l’assessore Bini, intervenuto assieme all’assessore Riccardi alla presentazione del progetto.



La Regione ha ottenuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro per mettere in campo una serie di azioni da attuarsi nell’intera area montana del Friuli Venezia Giulia, comprendente 84 Comuni.

L’attività di mappatura.

Le attività sono partite con la mappatura di 250 bar e ristoranti, 150 strutture ricettive, 11 scuole sci, 10 impianti sportivi e 77 impianti di risalita per verificarne il livello di accessibilità, mentre per l’estate saranno mappati luoghi balneabili, le piste ciclabili, musei, chiese e i luoghi adibiti a varie esperienze outdoor. Le informazioni raccolte saranno condivise sul portale web Fvg per tutti consentendo a ogni persona di valutare in autonomia quali strutture e servizi sono in grado di soddisfare le proprie specifiche necessità.

L’assessore Riccardi ha parlato di un “risultato importante che va nello spirito della riforma della legge regionale sulla disabilità. Il lavoro congiunto che di volta in volta viene portato avanti con gli altri assessorati, a seconda delle specifiche competenze, è un mezzo straordinario per portare il mondo della disabilità e dell’accessibilità in tutti i contesti della vita quotidiana”. Riccardi ha ribadito come “l’esperienza della disabilità, una condizione che chi ne è affetto si porta avanti per tutta la vita, apre le porte a doverose riflessioni sulla modifica di un modello organizzativo chiamato sempre più ad affiancare una risposta sociale a quella sanitaria”.

Come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, sin dal 2015 la Regione – tramite PromoTurismoFVG – lavora per contribuire allo sviluppo di un turismo accessibile ed inclusivo in sinergia con la Consulta regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, guidata da Mario Brancati. La collaborazione è sfociata nel progetto “Una Regione per tutti”, con lo sviluppo di attività che vanno dai sopralluoghi e mappature del territorio a momenti di formazione e sensibilizzazione destinati a soggetti rilevanti per la filiera turistica del territorio regionale.