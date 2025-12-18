Morto trovato morto a Trieste.

Macabra scoperta oggi nel primo pomeriggio nel rione San Luigi a Trieste: un uomo di 73 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, riverso in un lago di sangue. La vittima è Nicola Granieri, ex commerciante attivo nel settore dell’oro e dei gioielli.

Il cadavere è stato rinvenuto in un appartamento al primo piano di via Machlig. Secondo le prime informazioni, la morte risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento. La segnalazione è giunta da una persona che conosceva l’uomo. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti, la Squadra Mobile, la polizia scientifica e i sanitari del 118, insieme al magistrato di turno.

Sul pavimento dell’appartamento sono state rilevate numerose macchie di sangue, sparse in varie stanze. Diversi armadi e cassetti erano aperti. Gli investigatori stanno valutando tutte le piste possibili. L’uomo, che negli ultimi anni avrebbe gestito una compravendita di oro e gioielli, custodiva anche denaro contante nella sua cassaforte.