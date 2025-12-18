A Gorizia apre una nuova parafarmacia e cerca personale

Nuova parafarmacia a Gorizia.

Si espande il settore delle parafarmacie nel capoluogo isontino: ha aperto giovedì 18 dicembre in Corso Giuseppe Verdi 123 il primo punto vendita goriziano di Medi-Market, il quinto in Friuli Venezia Giulia dopo i presidi di Udine e Trieste. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 20 dicembre.

Nuove opportunità di lavoro

L’arrivo del gruppo belga in città porta con sé anche nuove opportunità professionali. L’azienda ha confermato di essere attivamente alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano sia figure di farmacisti (richiesta laurea in Farmacia o CTF e iscrizione all’Albo) sia addetti alla vendita, per i quali è previsto un percorso di formazione continua interna per l’aggiornamento sulle dinamiche del settore salute e benessere.

Il nuovo punto vendita

Il negozio si sviluppa su una superficie di 160 metri quadrati nel cuore del centro cittadino. L’offerta merceologica del punto vendita comprende circa 10.000 referenze e oltre 200 marchi, spaziando dai farmaci da banco (SOP e OTC) ai prodotti per l’infanzia, fino alla dermocosmesi e alla nutrizionistica.

Strategia e territorio

Con questa apertura, la catena raggiunge quota 70 punti vendita in Italia, consolidando una strategia basata su ampi spazi espositivi e una politica di prezzi competitiva. La scelta di Gorizia conferma l’interesse dei grandi player del settore per il Friuli Venezia Giulia, puntando su una figura ibrida tra la farmacia tradizionale e la grande distribuzione specializzata, dove il consulto professionale del farmacista rimane centrale per l’assistenza al cliente.