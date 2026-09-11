Va a funghi sul Monte Forno e si infortuna alla caviglia, soccorsa una donna

Soccorsa una donna nel tarvisiano.

Disavventura questa mattina nel Tarvisiano per una donna residente nel Pordenonese, rimasta infortunata mentre si trovava sul Monte Forno per andare a funghi. L’incidente è avvenuto lungo la strada che sale verso la cima del monte, a circa 1.200 metri di quota, dove la donna si era recata insieme a un compagno.



La signora era scesa da poco dall’auto e aveva iniziato a muoversi nella zona quando, per cause accidentali, è inciampata procurandosi una distorsione alla caviglia. Il dolore e la difficoltà a proseguire hanno reso necessario chiedere l’intervento dei soccorsi. La chiamata è arrivata al Nue112 e la Sores ha quindi attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, insieme alla Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco e al personale sanitario con l’ambulanza.

Le comunicazioni difficili per la scarsa copertura telefonica

A rendere inizialmente meno semplice la gestione dell’intervento è stata la scarsa copertura della rete telefonica nella zona. Le comunicazioni con le persone sul posto non sono state infatti sempre chiare e continue, ma i soccorritori sono comunque riusciti a individuare rapidamente il punto in cui si trovava la donna e a raggiungerla in breve tempo.



Una volta sul posto, gli operatori hanno valutato le condizioni dell’infortunata e hanno provveduto a immobilizzare la caviglia con un tutore. La donna è stata poi sistemata sulla barella e trasportata fino al punto in cui poteva essere affidata all’equipaggio sanitario.



L’infortunata è stata quindi consegnata all’ambulanza, che ha proseguito verso l’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento sul Monte Forno si è concluso intorno alle 10.15, dopo il recupero e il trasferimento della donna.