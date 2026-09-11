Three Lakes Trail, quasi 300 runner da 11 nazioni: domenica la sfida in Val Tramontina

Saranno quasi 300 i runner al via da 11 nazioni per l’ottava edizione del Three Lakes Trail, in programma domenica 13 settembre sui sentieri della Val Tramontina. Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di trail running, che quest’anno porterà gli atleti tra laghi, borghi, gallerie abbandonate, boschi e le celebri Pozze Smeraldine.



Gli iscritti hanno raggiunto nelle ultime ore quota 290, con partecipanti provenienti da numerose regioni italiane e da altri dieci Paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Macedonia del Nord e Bahamas. Un dato che conferma la crescita della manifestazione e la sua capacità di richiamare atleti anche dall’estero.

Al via anche i protagonisti delle ultime edizioni

Tra i nomi attesi ci sono diversi runner che hanno già lasciato il segno al Three Lakes Trail. Torneranno Mattia Malusa e Luca Stefanutti, vincitori lo scorso anno rispettivamente della prova lunga e di quella corta. Al via anche Ciprian Pupaza e Matteo Zaina, entrambi tra i primi sei della gara lunga del 2025, oltre a Marco Zecchin, vincitore dell’edizione 2023.



Tre le distanze previste. La TLT50 si svilupperà su 53,93 chilometri con 3.335 metri di dislivello positivo ed è riservata ai runner più preparati sulle lunghe distanze. La TLT40 proporrà invece 42,67 chilometri e 2.488 metri di dislivello, mentre la TLT20 sarà lunga 22,09 chilometri con 777 metri di dislivello positivo. Le partenze saranno scaglionate: alle 7 la TLT50, alle 7.30 la TLT40, anticipata di mezz’ora rispetto al programma iniziale, e alle 8 la TLT20.

Una corsa tra laghi e Pozze Smeraldine

Il percorso attraverserà alcuni degli angoli più suggestivi della Val Tramontina. Protagonisti naturalmente i tre bacini che danno il nome alla manifestazione: il Lago di Redona, il Lago di Selva e il Lago del Ciul. I concorrenti incontreranno inoltre antichi borghi, cime, gallerie ormai abbandonate e le Pozze Smeraldine, piscine naturali immerse nei boschi che in passato sono finite anche nella selezione del Guardian dedicata ai luoghi italiani più suggestivi per il “wild swimming”.



La Val Tramontina ha già una lunga tradizione legata alla corsa in ambiente naturale. Nel 2021 aveva ospitato anche il Campionato Europeo Master di corsa in montagna, trail running e nordic walking, mentre dal 2022 il Three Lakes Trail è tornato alla sua formula tradizionale.



Il traguardo sarà a Tramonti di Sotto, nei pressi degli impianti sportivi di località Matan, dove saranno allestiti parcheggi, docce e gli altri servizi per partecipanti e accompagnatori. Al termine delle gare spazio anche al Pasta e Pizza Party, che chiuderà una domenica interamente dedicata allo sport e alla scoperta del territorio.