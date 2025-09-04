Sette casi di Vaiolo delle scimmie in Friuli Venezia Giulia.

Sono sette le persone che hanno contratto il vaiolo delle scimmie (mpox) in Friuli Venezia Giulia. Sei di queste sono attualmente ricoverate presso la clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine, mentre una settima persona si trova in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

La notizia è stata riportata dalla Tgr Rai FVG. Secondo le prime ricostruzioni, i casi sarebbero riconducibili a due focolai distinti, entrambi tracciati e ora sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

Il primo focolaio, risalente a metà agosto, coinvolge una famiglia composta da cinque persone – tre adulti e due bambini – attualmente ricoverati. In questo caso, l’origine dell’infezione sarebbe riconducibile a un viaggio in Africa, dove il virus è endemico in alcune aree. Il secondo focolaio è emerso a fine agosto e riguarda delle persone residenti in provincia di Udine. In quest’ultimo l’infezione sarebbe stata importata da un Paese europeo.

Nonostante la preoccupazione iniziale, le condizioni di salute di tutti i contagiati non destano particolari timori. I pazienti sono in osservazione e stanno ricevendo le cure del caso.