Si sgancia dal cavo per fare una foto: 24enne fa un volo di 20 metri in ferrata

Sulla Ferrata Biondi in Val Rosandra.

Nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, in Val Rosandra, nel settore Rose d’Inverno a San Lorenzo, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta intorno alle 14 insieme ai Vigili del Fuoco, ai vigili urbani, all’ambulanza del 118 e all’auto medica, a seguito di un incidente sulla Ferrata Biondi. Alcuni escursionisti hanno contattato il Nue112 dopo aver trovato un giovane ferito al suolo. Si tratta di un escursionista sloveno, nato nel 2001, che è caduto per circa venti metri lungo la ferrata riportando diversi traumi.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava a metà percorso, vicino a una via di fuga, quando si è sganciato dal cavo per scattare una foto nei pressi di una panchina lungo il percorso. Il rumore improvviso di un animale selvatico lo ha spaventato, facendogli perdere l’equilibrio. Nella caduta ha perso anche il telefono.

Sei soccorritori della stazione di Trieste, tra cui due infermieri, hanno prestato le prime cure sul posto, immobilizzando il ferito nel materasso a depressione e calandolo lungo circa cento metri con una barella assicurata dalle corde. I Vigili del Fuoco hanno collaborato liberando il tratto boschivo con una motosega. L’escursionista è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Cattinara. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30.