Vandali nel parcheggio sotterraneo di San Vito al Tagliamento: estintori svuotati sulle auto

Estintori svuotati sulle automobili in sosta e polvere estinguente sparsa sulla pavimentazione. È quanto accaduto nel parcheggio sotterraneo di via Dante, a San Vito al Tagliamento, dove nella giornata di ieri alcuni vandali hanno preso di mira l’area pubblica.



A denunciare pubblicamente l’episodio è stato il sindaco Alberto Bernava, che ha diffuso sui social alcune immagini delle conseguenze del gesto. La polvere contenuta negli estintori ha ricoperto diverse vetture parcheggiate e parte degli spazi comuni del parcheggio.

Le immagini della videosorveglianza al vaglio

Il Comune ha già avviato gli accertamenti necessari per risalire agli autori dell’atto vandalico. Un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le cui registrazioni saranno analizzate per identificare i responsabili.

“Purtroppo ieri qualche imbecille ha deciso di svuotare gli estintori nel parcheggio sotterraneo di via Dante, con le conseguenze che vedete nelle foto. Abbiamo già avviato le indagini per identificare i responsabili grazie alla videosorveglianza“, ha dichiarato Bernava.

Il primo cittadino ha poi ricordato che, anche in passato, chi si è reso protagonista di episodi simili è stato chiamato a rispondere economicamente delle proprie azioni. “Non sarebbe la prima volta che chi si rende protagonista di atti così stupidi poi paghi di tasca propria i danni. Lui o i suoi genitori“, ha aggiunto il sindaco.

L’invito ai proprietari delle auto coinvolte

L’amministrazione comunale ha invitato i proprietari dei mezzi interessati a presentare una segnalazione, in modo da raccogliere informazioni sui veicoli coinvolti e sull’eventuale entità dei danni provocati dalla polvere estinguente.



Le comunicazioni possono essere inviate al numero WhatsApp comunale 366 6203899 oppure all’indirizzo email [email protected]. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore attraverso l’esame delle immagini registrate dalle telecamere, con l’obiettivo di individuare gli autori del gesto e attribuire loro le relative responsabilità.