Taylor Mega senza filtri sui social: mostra la cellulite e lancia un messaggio alle donne

Taylor Mega ha scelto di mostrarsi senza nascondere un dettaglio del proprio corpo che, ancora oggi, può diventare fonte di insicurezza per molte donne. L’influencer friulana ha pubblicato una fotografia nella quale è visibile la cellulite sulle cosce, accompagnandola con una riflessione sull’accettazione di sé.

Prima di condividere lo scatto, la modella e influencer, ha ammesso di aver avuto qualche esitazione. La fotografia le avrebbe provocato inizialmente una sensazione di disagio, alimentando quei complessi legati all’aspetto fisico che coinvolgono anche chi, sui social, appare sempre sicuro e impeccabile.

“Mi ha fatto venire un po’ di paranoia, un po’ di complessi, perché io, come tutte le donne, purtroppo, sono un po’ vittima di questi complessi”, ha spiegato Taylor Mega in un video pubblicato insieme all’immagine.

L’influencer ha quindi indicato apertamente l’elemento che l’aveva portata a valutare se pubblicare o meno la foto. “Di che cosa stiamo parlando? Di questi buchi. Della cellulite”, ha affermato, scegliendo di non correggere o nascondere quanto appariva nello scatto.

“Queste sono le gambe normali di una donna”

La decisione di pubblicare l’immagine è diventata così un’occasione per lanciare un messaggio rivolto soprattutto alle sue follower. Taylor Mega ha raccontato di ricevere numerosi ringraziamenti ogni volta che affronta argomenti legati al rapporto con il corpo e alle insicurezze femminili.

“Ve la voglio pubblicare lo stesso perché, quando pubblico queste cose, vedo che in tante mi ringraziate. Probabilmente c’è ancora bisogno di parlare di questo”, ha dichiarato.

Secondo l’influencer, la cellulite non dovrebbe essere considerata un’imperfezione da cancellare, ma una caratteristica comune e naturale. “Queste sono gambe normali di una donna, che tra l’altro si allena e mangia bene. Magari esagero un po’ con il sale, ma questa è la conformazione della donna”, ha aggiunto.

Parole con le quali Taylor Mega ha voluto mettere in discussione i modelli estetici irrealistici spesso veicolati dalle piattaforme digitali, dove luci, pose, filtri e programmi di ritocco possono restituire immagini molto distanti dalla realtà.

L’invito a non rinunciare al mare o a un vestito

Il messaggio centrale del suo intervento riguarda la libertà di vivere il proprio corpo senza permettere alle insicurezze di condizionare le scelte quotidiane. Per Taylor Mega, nessuna donna dovrebbe rinunciare a un abito, a una giornata in spiaggia o a un momento di serenità per il timore che la cellulite possa essere notata.

“Non dobbiamo vergognarci, complessarci o limitarci. Non dobbiamo rinunciare ad andare al mare o a mettere un vestitino perché sotto il sole si vedono queste cose”, ha spiegato.

L’invito è rivolto in particolare alle ragazze più giovani, maggiormente esposte al confronto continuo con corpi apparentemente perfetti mostrati online. “Se oggi vi vedete fuori forma, è ok. Siamo tutte così”, ha sottolineato.

Un rapporto con il corpo cambiato nel tempo

Taylor Mega ha infine raccontato di aver maturato negli anni una consapevolezza diversa. In passato, probabilmente, avrebbe evitato di pubblicare una fotografia nella quale la cellulite appariva così evidente. Oggi, invece, ritiene che il valore di una persona non possa dipendere da un dettaglio estetico.



“Ho preso talmente tanta consapevolezza di me stessa e della mia personalità che non mi importa più di queste cose, perché c’è ben altro”, ha concluso.