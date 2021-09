I tipici costumi friulani, con le loro trasformazioni avvenute lungo i secoli

I tipici costumi friulani conservati nei musei.

I costumi che solitamente riconosciamo come nostri prototipi sono quelli testimoniati dai ritratti e dalle vesti originali che si possono osservare nei musei etnografici.

Le varie trasformazioni subite negli anni.

Essi si sono caratterizzati soprattutto nel ‘600-‘700, anche se le trasformazioni sono graduali e non contemporanee per tutte pe zone: per l’uomo, la tunichetta si accorcia e diventa una giubba, rendendo necessari i calzoni al ginocchio, al posto delle calzebraghe; per la donna, la veste si spezza in più elementi e si arricchisce di maniche staccabili, di pettorine colorate, di nastri e fazzoletti.

Il maggior benessere fa sì che la veste non serva solo a coprirsi, ma dia adito a qualche elemento voluttuario.

Il tracollo.

Il tracollo avviene nell’800, con l’avvento dell’età borghese. Allora, i modelli delle classi alte erano troppo mutati. Dapprima è l’uomo ad adeguarsi, perché esce per lavoro dall’ambiente paesano. Le donne più anziane conservano più a lungo le caratteristiche del vestire locale, che viene poi declassato ai giorni lavorativi, indi smesso e riesumato addirittura per mascherarsi a Carnevale.

Tra le due guerre, cominciano a nascere i “gruppi folcloristici” che, per fare spettacolo, tendono a standardizzare ed arricchire la mise con elementi spurii. Fuori dal Friuli, e specialmente in zone montane, il costume locale ha continuato ad essere indossato soprattutto in occasioni festive, come fossero altrettanti memorial day.

