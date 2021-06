L’area collinare nei pressi di Cormons.

Nei pressi di Cormons si trova un’area collinosa nota come La Subida, che rimanda alla divisione della terra in centuriazioni in epoca romana.

A quei tempi, furono divisi i terreni pianeggianti dell’allora Forum Iulii in precise aree geometriche mentre le aree collinari, le subide, vennero date al proprietario del fondo più vicino in quanto poco sfruttabili coi mezzi dell’epoca.

(Visited 193 times, 193 visits today)