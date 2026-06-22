A Dogna cambia la raccolta rifiuti: dal 29 giugno parte il porta a porta

A Dogna cambia completamente il sistema di raccolta dei rifiuti. Dal 29 giugno 2026 parte ufficialmente il nuovo servizio porta a porta che interesserà gran parte del territorio comunale e segnerà l’eliminazione dei cassonetti stradali.

Il sistema è gestito da A&T 2000 S.p.A., in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e punta a migliorare la raccolta differenziata e aumentare la quota di rifiuti avviati al riciclo.

Cosa cambia: via i cassonetti, arriva la raccolta a domicilio

Il cambiamento principale è chiaro: i rifiuti non andranno più conferiti nei cassonetti stradali, ma raccolti direttamente davanti alle abitazioni secondo un calendario prestabilito. Il servizio porta a porta riguarderà: organico umido, carta e cartone, vetro, plastica e lattine e secco residuo (indifferenziato)

I cassonetti stradali saranno eliminati su gran parte del territorio comunale.

Le zone escluse dal servizio porta a porta

Il nuovo sistema non interesserà alcune località più difficili da raggiungere con i mezzi di raccolta: Piccolcolle, Visocco, Plagnis, Chiout Martin, Coronis, Chiout Pupin, Chiout Goliz e Val Dogna.

In queste aree resterà un sistema di prossimità con contenitori controllati, mantenendo e migliorando l’attuale modello di raccolta stradale.

Il calendario della raccolta

Il servizio entrerà in funzione dal 29 giugno 2026 e seguirà una programmazione precisa:

organico umido: martedì e venerdì

secco residuo: lunedì

carta e cartone: sabato (a settimane alterne)

plastica e lattine: sabato (a settimane alterne)

vetro: lunedì

I contenitori dovranno essere esposti la sera precedente il giorno di raccolta, tra le 20.00 e le 24.00.

Contenitori già consegnati a domicilio

A partire dal 18 giugno, A&T 2000 ha iniziato la distribuzione porta a porta dei nuovi contenitori: bidoncino per l’organico, carrellati per carta e vetro e sacchi per plastica, lattine e secco residuo. Ogni kit include anche calendario e istruzioni operative.

Chi non era in casa al momento della consegna potrà ritirare il materiale sabato 27 giugno 2026 presso l’area festeggiamenti di via Montasio (9.00–13.00). Stesso punto e orario anche per le seconde case, con possibilità di ritiro successivo negli uffici comunali.

Un sistema per aumentare riciclo e decoro

Secondo A&T 2000 e Comune, il nuovo modello punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata e superare il 75% di raccolta separata previsto dal piano regionale rifiuti. Tra gli obiettivi anche la riduzione del rifiuto indifferenziato e dei costi di gestione, grazie a un maggiore riciclo e a una migliore valorizzazione dei materiali conferiti ai consorzi CONAI.

L’eliminazione dei cassonetti stradali è inoltre pensata per migliorare il decoro urbano del paese.

Per chiarimenti è possibile contattare A&T 2000 tramite: numero verde 800 482760 (int. 1)

email [email protected] e sportello online www.aet2000.it