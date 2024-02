Mareschi Danieli e il fondatore di Old Wild West investono insieme in una nuova impresa

Anna Mareschi e Danieli Marco Di Giusto investono insieme nella Showgroup di Udine, un marketplace di eventi innovativo. La Showgroup, fondata da Enrico Accettola, Francesco Mangon e Elisabetta Molino, ha recentemente concluso una fase cruciale della sua crescita attraverso un aumento di capitale in due tranche. La Eac Holding di Accettola è emersa come il principale azionista, con una quota del 37,9%, seguita da Mangon con il 22,9%. Un terzo socio di rilievo è diventata Amdg, una nuova società costituita con quote paritetiche da Anna Mareschi Danieli e Camelot Holding, di proprietà di Marco Di Giusto.

Anna Mareschi Danieli, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e vicepresidente di Confindustria Udine nonché neo presidente di Confindustria Slovenia, porta la sua vasta esperienza nel settore come socia insieme ai fratelli Giacomo e Michele nella Danieli. D’altra parte, Marco Di Giusto, imprenditore friulano e fondatore della Compagnia Generale Ristorazione, proprietario di noti brand come Old Wild West, America Graffiti, Temakinho, Shi’s e Pizzikotto.

La presenza di Molino con il 9% delle azioni, insieme ad altri investitori come la Cafè de Pans srl della famiglia Myakawa con il 3,3%, completa il quadro degli azionisti della Showgroup. La piattaforma Showgroup.it vuole semplificare e ottimizzare l’organizzazione degli eventi, collegando direttamente gli operatori del settore intrattenimento senza intermediari. Rivolgendosi a una vasta gamma di utenti, tra cui privati, aziende ed enti amministrativi, la Showgroup opera in un mercato valutato intorno al miliardo di euro, confermando l’Italia come leader europeo nel settore degli eventi con circa il 6% del mercato mondiale. Si prevede inoltre un raddoppio del mercato globale nei prossimi dieci anni, aprendo nuove opportunità per gli investitori e gli operatori del settore.