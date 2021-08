Le aste immobiliari in Friuli.

Un appartamento da 12mila euro. Una villa a partire da 36mila euro. Uno chalet a Ravascletto a 47mila euro. Un albergo dismesso da 7mila euro. E persino un castello storico da 288mila euro. Sono alcuni degli immobili che andranno all’asta a partire da settembre in Friuli e visibili sul portale provinciale di Istituto vendite giudiziarie.

Gli immobili all’asta.

Dietro queste vendite, ordinate dal tribunale, è bene ricordare, ci sono spesso storie dolorose, sogni di famiglie andati in frantumi, imprese che non hanno retto alla concorrenza del mercato e sono purtroppo fallite. E ci sono dall’altra parte dei creditori (banche, Stato, ma anche altrettante semplici aziende) che sperano di poter riavere, almeno in parte, i soldi che gli aspettano.

Nel 2019 (i dati del 2020 hanno risentito, ovviamente, della pandemia) si sono battute a Udine 1355 aste, 286 a Trieste, 760 a Pordenone e 243 a Gorizia. Il Friuli Venezia Giulia si trova al sedicesimo posto in Italia per numero esecuzioni immobiliari e rappresenta il 1,29% di esecuzioni a livello nazionale.

Come partecipare all’asta.

Precisiamo che tutti possono partecipare ad un’asta, tranne il debitore, ovvero il proprietario dell’immobile in vendita. Una volta individuato l’affare, analizzate le perizie e la documentazione fornita dal tribunale, si può partecipare alla vendita giudiziaria scegliendo il prezzo e depositando la cauzione, nelle modalità spiegate nell’avviso di vendita. Nella vendita senza incanto l’offerta è depositata in busta chiusa. Nella vendita con incanto, la cauzione viene restituita integralmente, dopo la chiusura dell’incanto, se l’offerente non diviene aggiudicatario del bene. In ogni caso è sempre bene affidarsi ad un professionista, nel caso non si abbia esperienza di aste.

Le aste da settembre in Friuli.

Sono molti gli immobili che andranno all’asta a settembre. Alcuni possono risultare dei veri affari, altri delle curiose opportunità d’investimento, altri ancora possono rappresentare quello che si stava cercando da tempo. All’asta c’è, ad esempio, il locale dove si trovava la storica trattoria Alle Alpi di Cussignacco (Udine), che ha chiuso nel febbraio del 2019. Il prezzo base è di 97.950 e prevede l’acquisto dell’intero immobile costituito da tre piani fuori terra e uno interrato.

Al migliore offerte andrà anche il castello di Ligosullo, negli ultimi anni usato come albergo. L’offerta minima è di 288mila euro e comprende oltre l’edificio in località Valdajer l’ampia area scoperta e i terreni boschiviper 49.047 metri quadri.

Un altro albergo dimesso è quello di Tarvisio, nella frazione di Fusine Val Romana, in vendita da 7020 euro. Di nuovo a Udine è in vendita un altro locale di culto friulano, il bar all’Agricoltura di via Gorghi. La richiesta minima è di 126.525 euro e la superficie commerciale di 142,38 metri quadri.

C’è uno chalet a Ravascletto da 47.400 euro, così come una bifamiliare a Lignano Sabbiadoro da 102.000 euro, come base d’asta. Tantissimi i terreni agricoli poi da Codroipo a Colloredo di Mont’Albano, così come box auto e magazzini. In tutto sono 232 le proprietà immobiliari che andranno all’asta all’Ivg di Udine da qui entro fine anno.

