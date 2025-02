Addio a Rina Barzan, memoria storica del Vajont: aveva 101 anni

Rina Barzan era la memoria storica di Erto e Casso.

Si è spenta ieri mattina, all’età di 101 anni, Rina Barzan, figura simbolo della comunità di Casso ed Erto, custode della memoria storica del paese. Nata il 24 gennaio 1923, Rina Barzan aveva sposato Vittorio De Lorenzi, storico tassista della valle, rimanendo vedova 47 anni fa. La sua vita è stata segnata dalla grande tragedia del Vajont, di cui fu testimone il 9 ottobre 1963. Il suo ricordo di quei giorni drammatici ha rappresentato una testimonianza preziosa per le nuove generazioni.

Lo scorso anno, in occasione del suo centesimo compleanno, aveva ricevuto un dono speciale: un rosario inviato personalmente da Papa Francesco. Il Pontefice aveva appreso del suo traguardo quando aveva incontrato in udienza i superstiti del disastro del Vajont. Rina lascia un’eredità familiare imponente: sette figli, sedici nipoti e ventuno pronipoti. I funerali si terranno domani pomeriggio a Casso, il paese dove ha vissuto per tutta la vita, tranne il periodo immediatamente successivo alla tragedia del Vajont.

Diversi i messaggi di cordoglio per una donna che era un punto di riferimento anche per le storie del paese che conservava e raccontava: “Resterà nel cuore di tutti per la sua gentilezza, il suo animo buono e il sorriso sempre pronto a illuminare chiunque la incontrasse”.