L’uomo è stato colto da un malore durante un’escursione sul Monte Paularo.

Un’escursione sul Monte Paularo si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di oggi. Un 69enne di Udine, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre stava salendo lungo il percorso, a quota 1.900 metri, a circa cinquecento metri dalla vetta, nel territorio di Treppo Ligosullo.

L’allarme è scattato tra le 10 e le 14, quando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per prestare aiuto all’escursionista. L’uomo si trovava in compagnia della compagna e di un altro escursionista quando, durante la salita, si è improvvisamente accasciato al suolo.

I soccorsi sul Monte Paularo

Sul posto è arrivato l’elisoccorso regionale, che ha verricellato a terra il tecnico di elisoccorso e il medico. I sanitari hanno proseguito le manovre di massaggio cardiaco e rianimazione, già avviate dopo il malore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

Conclusa la fase sanitaria dell’intervento, l’elisoccorso regionale è dovuto rientrare in disponibilità per altre emergenze. In attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma, sul posto è stato quindi inviato un secondo elicottero dell’elisoccorso regionale.