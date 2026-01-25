Talee di rose e di storie: a Cjase Catine la botanica unisce le generazioni

Successo per il laboratorio botanico narrativo di Damatrà.

Non solo botanica, ma un vero e proprio “intreccio virtuoso” tra generazioni: oltre 50 persone, tra adulti, giovani e giovanissimi, si sono ritrovate sabato alla Cjase di Catine per “Ti regalerò una rosa”, il laboratorio narrativo e botanico che ha trasformato il cuore di Fagagna in un giardino di racconti.

L’iniziativa, parte del progetto “Cambiare le storie” ideato da Damatrà onlus, ha visto i partecipanti cimentarsi nella creazione di talee sotto la guida esperta del vivaista Andrea D’Avanzo. Accanto ai segreti del Rosificio di Chiasiellis, sono fioriti amori epici e leggende storiche, in uno scambio continuo di “talee narrative” dove la cura della terra è diventata il pretesto per coltivare nuove relazioni.

I prossimi appuntamenti

Come sottolineato dalla presidente di Damatrà, Mara Fabro, il successo dell’iniziativa è solo una tappa di un percorso più ampio che punta alla biodiversità e alla socialità. Il calendario dei “racconti fra le mani” proseguirà il 3 marzo con il laboratorio di disegno botanico dedicato alle fioriture mentre il 21 marzo si terrà la Grande Festa di primavera con lo scambio di piante e la piantumazione dell’aiuola della “Casa delle Culture bambine”.

Ad aprile saranno organizzate iniziative “A cielo aperto” per vivere il cortile come spazio comune. Infine, a settembre le Celebrazioni per il raccolto (15 settembre) e la Festa d’autunno (26 settembre) dedicata allo scambio di semi.

La rete territoriale

“Cambiare le storie” è una iniziativa realizzata in stretta sinergia con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività strategiche finanziate dal PR FESR 2021-2027, in collaborazione con il Comune di Fagagna, la Comunità Collinare del Friuli, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste, l’associazione di promozione sociale IoCiVado.