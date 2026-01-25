Esplosione e incendio in casa: 35enne ustionato gravemente

Esplosione e incendio in un’abitazione di Sesto al Reghena.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 25 gennaio 2026, a Sesto al Reghena, dove un’esplosione ha provocato un incendio all’interno di un appartamento situato al piano terra di una abitazione bifamiliare a due piani fuori terra. La deflagrazione sarebbe riconducibile ad una stufa a gas.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, con la squadra e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, una squadra della sede centrale, il funzionario di guardia e il capo turno del Comando della Destra Tagliamento.

All’arrivo dei soccorritori, l’unica persona presente nell’alloggio, un 35enne, era già riuscita a uscire autonomamente ed era assistita dal personale sanitario: secondo le prime informazioni, si sarebbe ustionato gravemente a volto e braccia. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere alcuni focolai ancora attivi all’interno dell’appartamento e hanno successivamente effettuato le operazioni di messa in sicurezza e di verifica dell’intero stabile.

Non si segnalano altre persone coinvolte. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione che ha dato origine all’incendio. Sul posto anche i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.