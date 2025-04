Non va a trovare il padre e non risponde al telefono, trovato morto sulle scale

Trovato un uomo morto in casa a Fagagna.

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Porta Ferrea, a Fagagna, dove un uomo è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 19:32, quando un amico ha segnalato l’assenza dell’uomo, preoccupato per il fatto che non rispondesse alle chiamate e non si fosse presentato in ospedale per far visita al padre, come era solito fare.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, sono stati accolti proprio dall’amico, che li attendeva davanti all’ingresso. Una volta effettuato l’accesso all’interno dell’abitazione, è stata fatta la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo, A.C., nato il 25 luglio 1967, giaceva senza vita sulla rampa delle scale. Il medico di base, intervenuto poco dopo, ha constatato il decesso, attribuendone l’origine a cause naturali. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Fagagna.