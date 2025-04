Piccoli anatroccoli cadono nel tombino, salvati dai vigili del fuoco

Alle ore 18.10 circa, su segnalazione di un passante che aveva sentito sei pigolii giungere da un tombino stradale, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia è intervenuta in Via Flavia, all’altezza del civico 120, per soccorrere una nidiata di anatroccoli che era caduta nel pozzetto sotto al tombino.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno sollevato la grata del tombino recuperato i pulcini e poi li hanno posizionati vicino a mamma anatra che, a debita distanza, ha osservato costantemente tutte le operazioni dei Vigili del fuoco.