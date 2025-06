Il Comune di Fiume Veneto riapre i termini per l’assegnazione dei voucher settimanali per i centri estivi, riservati alle famiglie.

Il Comune di Fiume Veneto riapre i termini per la presentazione delle domande di accesso ai voucher settimanali per i centri estivi, destinati alle famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni. La decisione arriva a seguito dell’ottimo riscontro della prima fase del progetto “Centri Estivi 2025”, che ha visto l’erogazione di quasi 1.000 buoni per un valore complessivo di 48mila euro.

La giunta comunale ha deliberato un nuovo stanziamento di 7.500 euro. I voucher, del valore di 50 euro ciascuno, potranno essere richiesti fino a un massimo di 4 per figlio, da utilizzare presso una delle 9 strutture che hanno richiesto l’accreditamento, attive dal 9 giugno al 5 settembre, tra cui scuole dell’infanzia, associazioni culturali e sportive.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 luglio 2025, e verranno evase sino a esaurimento dei fondi disponibili. Le consegne dei voucher avverranno a partire dal 7 luglio 2025. Tutte le info sul sito internet del Comune di Fiume Veneto www.fiumeveneto.fvg.it.

“Siamo felici di poter offrire una seconda opportunità alle famiglie del territorio – dichiara il sindaco Jessica Canton – segnale del successo dell’iniziativa. Questa misura si conferma un valido strumento di supporto concreto e immediato, capace di rispondere alle esigenze educative dei ragazzi e organizzative dei genitori durante il periodo estivo”.

Il primo bando ha superato ogni aspettativa, confermando quanto questo tipo di sostegno sia sentito e necessario. “L’elevata partecipazione – prosegue il sindaco – dimostra che il progetto risponde a un bisogno reale, sia in termini economici che organizzativi. Ma non solo: ci dice che le famiglie cercano opportunità di qualità per i propri figli, in cui il tempo libero diventi anche tempo formativo”.