Fiume Veneto entra nei comuni amici della famiglia

Il Comune di Fiume Veneto ha ottenuto la certificazione “Comune Amico della Famiglia”, importante riconoscimento nazionale rilasciato nell’ambito del Network dei Comuni Amici della Famiglia. Il risultato rappresenta il compimento di un percorso strutturato e partecipato, avviato nel 2024, che ha visto l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Jessica Canton, impegnata nello sviluppo di politiche e progetti concreti a favore delle famiglie.



La certificazione premia la progettualità e l’attività amministrativa messe in campo per promuovere il benessere familiare, valorizzando la famiglia come soggetto attivo della comunità e superando una visione meramente assistenzialistica in favore di un approccio orientato allo sviluppo sociale e territoriale.

Il progetto.

Il percorso è iniziato nel 2023 con la partecipazione – da parte del sindaco – al corso di formazione organizzato dalla Direzione Politiche Familiari della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Trentino School of Management e ha preso forma con la stesura e l’approvazione del Piano biennale delle Politiche della Famiglia, denominato “Piano di interventi in materia di politiche familiari”, strumento fondamentali per analizzare i bisogni del territorio, definire priorità di intervento e coordinare le azioni dell’Ente in modo sistematico e coerente.



Tra i principali ambiti di intervento sviluppati nel corso del biennio rientra innanzitutto il rafforzamento dei servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Particolare attenzione è stata rivolta al sostegno delle famiglie nei periodi extrascolastici e all’offerta di attività educative e ricreative per bambini e ragazzi. Un altro filone di azione ha riguardato l’introduzione e il potenziamento di agevolazioni tariffarie e facilitazioni di accesso ai servizi comunali, culturali, sportivi e ricreativi, secondo un’ottica “family friendly”.

È stato inoltre promosso il sostegno sociale ed economico alle famiglie, in collaborazione con i servizi territoriali, con interventi mirati alle situazioni di maggiore fragilità. Grande importanza è stata attribuita anche alla promozione di spazi e momenti di aggregazione dedicati alle famiglie, favorendo la socialità, la partecipazione e la costruzione di reti di supporto. Infine, si è puntato sul coinvolgimento attivo di associazioni, enti e portatori di interesse locali nella definizione delle politiche familiari, attraverso un approccio partecipativo e condiviso.

“Un traguardo che conferma la bontà del lavoro”.



Il Sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, commenta con soddisfazione il risultato raggiunto: “La certificazione ‘Comune Amico della Famiglia’ rappresenta un grande traguardo e conferma la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questi anni. È il riconoscimento di un percorso serio, costruito con progettualità, ascolto e coinvolgimento della comunità. Abbiamo scelto di mettere le famiglie al centro delle politiche comunali, considerandole una risorsa fondamentale per la crescita sociale ed economica del territorio”.



“Questo risultato non è un punto di arrivo, ma una base su cui continuare a costruire nuove azioni e servizi. Sostenere le famiglie significa investire nel futuro di Fiume Veneto e rendere il nostro Comune sempre più accogliente, inclusivo e attento alla qualità della vita dei cittadini”. Con l’ottenimento della certificazione, il Comune di Fiume Veneto entra ufficialmente a far parte del Network nazionale dei Comuni Amici della Famiglia, impegnandosi a proseguire e rafforzare nel tempo le politiche familiari avviate, in un’ottica di miglioramento continuo e di collaborazione con il territorio.