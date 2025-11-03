Preso l’autore del furto di una bici elettrica a Fiume Veneto.

È stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto il giovane ritenuto responsabile del furto di una costosa bicicletta elettrica, del valore di circa 3.000 euro, rubata lo scorso settembre da un’abitazione del paese.

I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 settembre, quando una donna di 55 anni aveva denunciato ai militari il furto della propria e-bike, una “Bergamont Helix”, che si trovava sotto il portico di casa. Il ladro, dopo aver forzato il lucchetto che bloccava la ruota, si era dileguato con la bici, lasciando poche tracce.

Le indagini, condotte con scrupolo dai Carabinieri di Fiume Veneto, hanno però permesso di risalire rapidamente all’autore del furto. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, i militari hanno raccolto solidi elementi di prova nei confronti di un 19enne residente a Pordenone, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la persona.

Una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Pordenone e svolta presso l’abitazione del giovane ha confermato i sospetti: la bicicletta rubata è stata trovata in suo possesso e immediatamente sequestrata. Dopo il riconoscimento, il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria, ponendo fine a una vicenda che aveva suscitato indignazione nella comunità locale. Il 19enne è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione.