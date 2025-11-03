I medici di famiglia scioperano: ecco le prestazioni garantite

Indetto lo sciopero dei medici di famiglia.
Giornata di disagi in vista per chi dovrà rivolgersi al proprio medico di famiglia: l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha comunicato che mercoledì 5 novembre 2025 il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) ha proclamato uno sciopero nazionale dei medici di medicina generale.
Nel corso della giornata, i medici che aderiranno alla protesta terranno chiusi i propri ambulatori dalle 8 alle 20, garantendo però le prestazioni essenziali per i pazienti più fragili. Saranno infatti assicurate le visite domiciliari urgenti, l’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza programmata ai malati terminali.
Lo sciopero riguarderà anche i medici della continuità assistenziale (ex guardia medica), che potranno astenersi dal lavoro dalle 20 alle 24. L’ASUFC ha assicurato che, nonostante lo sciopero, saranno comunque garantite tutte le prestazioni indifferibili, per evitare interruzioni nella copertura sanitaria sul territorio.
La protesta indetta dallo SNAMI si inserisce nel quadro delle mobilitazioni nazionali con cui i medici di base chiedono maggiore attenzione alle condizioni di lavoro, alla carenza di personale e al futuro della medicina territoriale.