Nata qualche anno fa, i sabati in biblioteca di Fiume Veneto attirano sempre più bambini e ragazzi.

L’Amministrazione Comunale di Fiume Veneto celebra il successo dell’iniziativa “Sabati in Biblioteca”, che anche quest’anno sta registrando una grande partecipazione. Avviato a settembre, il calendario conta ben 24 appuntamenti fino a maggio 2025, con attività sempre più coinvolgenti per bambini e ragazzi.

Le aperture del sabato mattina in biblioteca, introdotte qualche anno fa come novità assoluta, si sono rivelate un’iniziativa vincente, tanto che l’Amministrazione ha deciso di incrementare gli appuntamenti a tre sabati al mese. Inoltre, l’offerta è stata ampliata includendo anche i ragazzi delle scuole secondarie con appassionanti laboratori scientifici.

Ieri mattina, 18 bambini si sono divertiti cimentandosi nella realizzazione di un ferro di cavallo portafortuna, un’attività creativa che ha stimolato fantasia e manualità. Gli incontri del sabato proseguono con letture animate, laboratori creativi e scientifici, offrendo un’opportunità di apprendimento e socializzazione per i più giovani.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa – afferma il vicesindaco con delega alla cultura Donatella Azzaretti – e i numeri ci confermano che la scelta di aprire la biblioteca il sabato mattina con eventi dedicati ai ragazzi è stata vincente. Il crescente successo ci ha portati ad ampliare ulteriormente l’offerta, rendendo la biblioteca un punto di riferimento culturale e formativo per la comunità.” La partecipazione agli eventi è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale o visitare il sito web del Comune.