Tre nuove fontanelle lungo il “percorso vita” di Fiume Veneto

Riattivate tre nuove fontanelle nel “percorso vita” di Fiume Veneto.

Fiume Veneto ha tre nuove fontanelle, con l’obiettivo di “rendere ancora più accogliente e funzionale il percorso vita situato all’interno del polisportivo di via Verdi”. Per queste le tre nuove fontanelle d’acqua, collocate in punti strategici del tracciato, sono state riattivare. Le fontanelle rappresentano veri e propri punti di approvvigionamento d’acqua, pensati in particolare per dissetare gli sportivi che utilizzano quotidianamente le aree attrezzate, ma utili anche a famiglie e cittadini che vivono il parco come luogo di svago e socialità.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione che negli ultimi anni ha trasformato l’area: dall’illuminazione serale alla realizzazione della palestra all’aperto, dotata di attrezzi per fitness e calisthenics, fino al nuovo bike park, oggi punto di riferimento per giovani e appassionati di ciclismo.

“L’intervento non è stato banale – sottolinea l’assessore al patrimonio Alessandro Arnoldi – perché per garantire il corretto funzionamento delle nuove fontanelle è stato necessario realizzare una nuova conduttura d’acqua, capace di alimentarle in modo efficiente e duraturo. Un lavoro che ha richiesto pianificazione e coordinamento, ma che oggi consegna alla comunità un’infrastruttura utile, moderna e sicura”.