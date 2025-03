Trovato morto in casa, addio all’ex ciclista Alessandro Pavan

Alessandro Pavan aveva 53 anni: probabile un infarto.

Fiume Veneto piange la scomparsa di Alessandro Pavan, ex ciclista di 53 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Madonna della Neve a Bannia nel tardo pomeriggio di mercoledì. A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti, preoccupati dal fatto che da diversi giorni l’uomo non rispondesse al telefono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, che hanno constatato il decesso, dovuto con ogni probabilità a un infarto.

Nato il 16 gennaio 1971 a San Vito al Tagliamento, Pavan aveva iniziato a correre da esordiente, passando poi nelle categorie allievi e juniores. Con la società Bannia vinse cinque titoli italiani e 14 campionati regionali nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale nelle varie categorie giovanili. Cominciò a gareggiare con gli esordienti, poi passò agli allievi e juniores.

Von l’ASD Gruppo Ciclistico di Bannia, aveva corso nelle categorie giovanili prima di passare ai dilettanti con l’Unione Ciclistica Trevigiani. Tra i suoi successi più importanti figurano due titoli veneti su pista nel 1990, conquistati nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale. L’anno successivo vinse una gara su strada e partecipò al Giro del Friuli.

Terminata la carriera agonistica, aveva intrapreso un percorso accademico conseguendo la laurea in Moda e Costume all’Università di Urbino. Successivamente si era trasferito a Londra, dove aveva lavorato per quattro anni come progettista per un’azienda inglese di calzature.