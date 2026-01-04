L’ufficio postale di Fiume Veneto entra nel Progetto Polis

Al via i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale di Fiume Veneto.

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, comunica con soddisfazione l’avvio dei lavori presso l’Ufficio Postale del capoluogo, che entrerà a far parte del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, promosso da Poste Italiane. Si tratta di un passo importante per modernizzare i servizi pubblici: grazie a questa iniziativa, i cittadini potranno usufruire in modo più semplice, veloce e innovativo di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.



“E’ un progetto che nasce da lontano – spiega il sindaco Canton –: già nel 2023 ho avuto l’onore di partecipare a Roma alla presentazione ufficiale, alla presenza delle principali cariche istituzionali dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni”.

“Per Fiume Veneto – aggiunge il sindaco – significa offrire ai cittadini strumenti concreti e innovativi, come il rilascio dei certificati pensionistici INPS, i servizi ANPR e, a breve, i passaporti elettronici, in un ambiente più moderno, accessibile e sostenibile. Con il Progetto Polis, Fiume Veneto entra in una rete nazionale di innovazione e servizi. Cittadini, famiglie e imprese potranno beneficiare di strumenti più moderni e accessibili, in un Comune sempre più vicino alle persone e pronto a guardare al futuro”.

I lavori e la chiusura temporanea.

Per consentire i lavori di innovazione, l’Ufficio Postale di Via Borgo Venezia 16 rimarrá temporaneamente chiuso dal 9 gennaio 2026 per circa 30 giorni. Durante questo periodo, i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Bannia, aperto dal lunedì al venerdì, e agli altri uffici limitrofi per tutte le necessità quotidiane.

Il progetto Polis.

Il Progetto Polis, del valore di 1,12 miliardi di euro, di cui 800 milioni finanziati dal PNRR, è rivolto ai Comuni italiani con meno di 15.000 abitanti e prevede la realizzazione di sportelli unici di prossimità in cui i cittadini potranno usufruire di servizi pubblici essenziali: documenti d’identità, certificati anagrafici, atti e certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi regionali e molto altro, anche con canali digitali attivi sulle 24 ore. Gli spazi dell’Ufficio Postale saranno ripensati per accogliere cittadini e famiglie in un contesto più funzionale, sicuro e accessibile, contribuendo a rafforzare la coesione sociale e l’efficienza dei servizi pubblici.

