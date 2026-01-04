È la canadese Yanka Sobus la prima regina della 20ª Coppa del Mondo di scherma ospitata in Friuli Venezia Giulia. La nordamericana ha vinto oggi la gara Under 17 che ha inaugurato la tre giorni di competizioni al Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, dominando la giornata con sei successi su sei nel girone e un tabellone a eliminazione diretta in cui non ha mai concesso alle avversarie la doppia cifra di stoccate.



In finale Sobus si è imposta per 15-7 sull’azzurra del Club Scherma Roma Giulia Ferioli. A completare il podio altre due italiane: la brindisina Carola Calogiuri e la cremonese Payam Kumari. Tra le prime dieci classificate, ben otto sono state atlete italiane. Si è fermata ai gironi l’unica spadista regionale in gara: Anastasia Cosmidis della San Giusto Scherma. La triestina di passaporto lussemburghese, classe 2011, è arrivata a un passo dall’accesso al tabellone ad eliminazione diretta.

Il programma di domani.

Il cuore dell’evento al Palaindoor Ovidio Bernes sarà domani, lunedì 5 gennaio, con la prova individuale Under 20: 238 spadiste si affronteranno sulle 17 pedane allestite, con 40 Paesi rappresentati. Al via le principali protagoniste del circuito: la vicecampionessa del Mondo Blanka Nagy (Ungheria), la numero tre del ranking internazionale e vincitrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Burgos Leehi Machulsky (USA) e la vincitrice dell’ultima edizione a Udine Anna Maksymenko (Ucraina), numero 4 del ranking mondiale, che nel 2025 alla Fiera di Udine, dove si disputava la competizione, superò proprio Machulsky all’ultima stoccata.

L’Italia, come Paese ospitante, schiererà 20 atlete. Il programma di Udine si chiuderà nel giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, con la gara a squadre Under 20.

Presenze istituzionali.

Domani al palazzetto saranno presenti il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone e la Segretaria Generale della Federazione Internazionale di Scherma, l’uzbeka Gulnora Saidova, a Udine per celebrare la 20ª edizione e per vivere da vicino un evento che nelle ultime tre edizioni ha fatto della sostenibilità – ambientale e non solo – uno dei propri tratti distintivi.

Eventi collaterali.

Accanto all’agonismo, la Coppa del Mondo ospiterà domani il primo incontro nazionale di Nastro Rosa, progetto FIS che utilizza la scherma come percorso riabilitativo e di sensibilizzazione per donne operate di tumore al seno. Saranno presenti 50 atlete da tutta Italia e, prima delle finali, è previsto un momento dimostrativo dell’attività svolta. Il progetto è sostenuto anche da ANDOS nazionale, presente con la presidente Flori Degrassi. Sempre domani è previsto un annullo filatelico celebrativo dedicato alla 20ª edizione.