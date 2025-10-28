Via libera dalla Regione alla rotatoria a Bannia di Fiume Veneto

Via libera da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione della rotatoria tra la strada regionale Pn 21 “di Bannia” e la strada regionale Pn 6 “del Sile”, all’innesto con via San Vito, a Bannia di Fiume Veneto.

“La nuova rotatoria di Bannia, in Comune di Fiume Veneto, rappresenta un intervento molto atteso dalla comunità, che ha visto un iter molto lungo a causa della procedura di esproprio che riguarda un fabbricato in disuso oggetto di demolizione – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante – . Un’opera strategica per la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo due assi di collegamento fondamentali per il territorio di Fiume Veneto e di tutta l’area pordenonese. Con questo progetto continuiamo a investire sull’ammodernamento della rete viaria regionale, con un’attenzione particolare ai punti critici della viabilità locale e alla sicurezza dei cittadini”.

L’intervento, del valore complessivo di 1.350.000 euro, è affidato in delegazione amministrativa alla società Fvg Strade Spa. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria a raso, con opere di regimentazione delle acque, nuova illuminazione, segnaletica, percorsi pedonali protetti e sistemazioni delle aree adiacenti.

Verso la riqualificazione di via Carducci a Cimpello.

Parallelamente, sempre nel territorio di Fiume Veneto, è in corso di approfondimento un ulteriore progetto relativo alla riqualificazione di via Carducci a Cimpello. Su questo, l’esperienza maturata con il progetto TriLiVe, ovvero il collegamento ciclabile Trieste-Lignano-Venezia, potrà essere utile durante un incontro congiunto che verrà organizzato con il Comune di Fiume Veneto e la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione. “L’obiettivo – ha spiegato Amirante – è promuovere il confronto tecnico e la collaborazione tra strutture regionali e amministrazioni locali, in un’ottica di pianificazione integrata e sostenibile degli interventi infrastrutturali”.

“La rete infrastrutturale della viabilità a sud della Statale 13 Pontebbana – ha sottolineato l’esponente della Giunta – è oggetto di una revisione del Piano delle infrastrutture e della logistica regionale. Solo una pianificazione accurata in base a dati aggiornati – ha concluso l’assessore – è la chiave per realizzare opere pubbliche di qualità, rispondenti alle esigenze del territorio e capaci di garantire benefici concreti in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità”.