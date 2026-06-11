Acque di balneazione, il Friuli Venezia Giulia è secondo in Italia: il 99,6% è eccellente

11 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

La qualità delle acque di balneazione in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma ai vertici nazionali per la qualità delle acque di balneazione. Secondo i recenti dati pubblicati dal Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente, la regione si colloca al secondo posto in Italia, alle spalle della sola Puglia, con il 99,6% delle acque marine e di transizione classificate come “eccellenti”.

Un risultato che arriva in un quadro nazionale già positivo, con il 94,9% delle acque marine italiane inserite nella categoria più alta, ma che per il Friuli Venezia Giulia assume un valore particolarmente significativo: il distacco dalla prima classificata è infatti di appena 0,3 punti percentuali.

Il risultato del Friuli Venezia Giulia

A sottolineare il valore del risultato è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. “I recenti dati pubblicati dal Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente certificano uno straordinario risultato per il Friuli Venezia Giulia: le nostre acque di balneazione si confermano ai vertici assoluti in Italia. La nostra regione si posiziona infatti al secondo posto nazionale, distaccata dello 0,3% solamente dalla Puglia. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che dimostra la qualità eccezionale del nostro mare e dei nostri bacini”.

Nel dettaglio, il Friuli Venezia Giulia può contare su 70,261 chilometri di costa classificati come eccellenti sui 70,526 chilometri complessivi adibiti alla balneazione. La parte restante, pari a 0,265 chilometri, rientra nella categoria “buona”, mentre non risultano tratti classificati come sufficienti o scarsi. Un quadro che colloca la regione davanti a realtà tradizionalmente legate al turismo balneare come Sardegna, Toscana, Marche e Liguria.

Depurazione, controlli e investimenti

Secondo l’assessore, il risultato ottenuto non è casuale, ma è legato al lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte ambientale e infrastrutturale. “Questo posizionamento non è certamente frutto del caso – ha rimarcato Scoccimarro – ma denota la grandissima attenzione e i massicci investimenti messi in campo dalla Regione. Grazie alla stretta sinergia con i gestori del servizio idrico, abbiamo lavorato intensamente sull’efficientamento e sul potenziamento dei sistemi di depurazione delle acque. Questi numeri sono la prova tangibile che le nostre politiche di tutela ambientale funzionano e che le infrastrutture operano al massimo livello”.

Un ruolo centrale, ha aggiunto l’assessore, è svolto anche dal sistema di monitoraggio. “Un ruolo cruciale per la salvaguardia dei litorali e della salute pubblica è garantito dal sistema dei controlli. Il monitoraggio costante ci permette non solo di avere il polso della situazione, ma di individuare e risolvere immediatamente qualsiasi potenziale criticità”, ha sottolineato Scoccimarro.

I controlli di Arpa Fvg

I dati sono curati da Arpa Fvg e vengono messi a disposizione dei cittadini in modo trasparente. L’Agenzia, in caso di esiti non favorevoli in un punto di prelievo, interviene con nuovi campionamenti e controlli ravvicinati, monitorando l’area fino al pieno rientro nei parametri previsti.

Il sistema di verifica costante rappresenta quindi uno degli strumenti principali per garantire la sicurezza dei bagnanti e preservare la qualità ambientale dei litorali regionali, che costituiscono anche un asset importante per il turismo estivo.

“Anche per la stagione balneare in corso le notizie sono ottime – ha concluso l’assessore –. I campionamenti già eseguiti regolarmente nei mesi di aprile, maggio e in queste prime settimane di giugno confermano in pieno l’eccellenza delle nostre acque. Cittadini e turisti possono godere in totale sicurezza dei nostri litorali, un patrimonio naturale e turistico che continueremo a difendere e valorizzare con ogni mezzo a nostra disposizione”.

Classifica acque di balneazione 2026: le regioni migliori

  • Liguria – 89,0% eccellente
  • Puglia – 99,9% eccellente
  • Friuli Venezia Giulia – 99,6% eccellente
  • Basilicata – 99,1% eccellente
  • Sardegna – 98,9% eccellente
  • Toscana – 97,4% eccellente
  • Marche – 96,2% eccellente
  • Lazio – 94,3% eccellente
  • Sicilia – 91,7% eccellente
  • Molise – 91,7% eccellente
  • Emilia-Romagna – 90,9% eccellente
  • Campania – 90,6% eccellente
  • Calabria – 90,1% eccellente
  • Abruzzo – 90,0% eccellente
  • Veneto – 90,0% eccellente
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