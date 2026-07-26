Elio e le Storie Tese ad Azzano Decimo, unica data in Fvg del tour “À la carte”

Elio e le Storie Tese tornano dal vivo in Friuli Venezia Giulia con l’inica tappa regionale del nuovo tour “À la carte”. La band sarà protagonista lunedì 27 luglio alle 21 in piazza Libertà ad Azzano Decimo, nel secondo appuntamento della Fiera della Musica 2026, dopo il concerto del rapper Kid Yugi.

La serata porterà sul palco uno dei gruppi più originali e dissacranti della musica italiana, capace in oltre quarant’anni di carriera di mescolare tecnica, ironia, satira e teatralità. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e potranno essere acquistati anche alla biglietteria del concerto, aperta dalle 19. L’ingresso al pubblico sarà possibile dalle 19.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 21.

Una scaletta costruita anche insieme al pubblico

Ad Azzano Decimo gli Elio e le Storie Tese presenteranno “ELIO E LE STORIE TESE À la carte!”, spettacolo caratterizzato da una formula che rende ogni concerto diverso dagli altri. La scaletta, infatti, non sarà completamente prestabilita e una parte dei brani potrà essere scelta direttamente insieme agli spettatori.

La nuova tournée arriva dopo la reunion legata all’esperienza del Concertozzo, iniziativa definita dagli organizzatori come una sorta di “Woodstock dell’inclusione” e ospitata ogni anno in una diversa città italiana. Da quell’esperienza la band è tornata stabilmente a esibirsi dal vivo, proponendo oggi uno show che ripercorre il proprio repertorio lasciando spazio all’improvvisazione e al dialogo con il pubblico.

Oltre quarant’anni fra musica, ironia e Sanremo

Nati a Milano nei primi anni Ottanta, Elio e le Storie Tese hanno costruito una carriera difficilmente assimilabile a quella di qualsiasi altra formazione italiana. L’esordio discografico arrivò nel 1989 con “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”, divenuto nel tempo un album di culto.

La band ha poi conquistato un pubblico sempre più ampio anche grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha portato canzoni entrate nella storia del gruppo come “La terra dei cachi” e “La canzone mononota”. Nel corso degli anni sono arrivati riconoscimenti, Dischi d’Oro e tournée che hanno consolidato la fama del gruppo, tanto per la qualità musicale quanto per la capacità di trasformare ogni esibizione in uno spettacolo imprevedibile.

Il concerto di Azzano Decimo proporrà così un viaggio attraverso alcuni dei brani più conosciuti della formazione, con il consueto intreccio tra virtuosismo, comicità e satira.

La Fiera della Musica chiude con i Dropkick Murphys

Quella degli Elio e le Storie Tese sarà la seconda serata della Fiera della Musica di Azzano Decimo. Dopo Kid Yugi e l’appuntamento di lunedì, il calendario si concluderà martedì 28 luglio con i Dropkick Murphys, formazione statunitense tra i nomi più conosciuti a livello internazionale della scena celtic punk.

Il concerto degli Elio e le Storie Tese è organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.