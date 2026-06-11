Il programma delle escursioni in bici a Lignano.

Escursioni gratuite in bicicletta ogni giorno della settimana, itinerari guidati tra laguna, pineta, borghi e campagne, e un’attenzione particolare anche alle persone diversamente abili. Torna fino a settembre il programma promosso da Lignano Sabbiadoro Gestioni, pensato per offrire a turisti e residenti un modo diverso di vivere il territorio, non solo tra spiaggia e tintarella, ma anche attraverso esperienze all’aria aperta, sostenibili e accessibili.

Da Lignano alla laguna di Marano, dalle pedalate tra i sapori della Bassa Friulana fino alle escursioni verso Grado, l’Oasi Val Grande di Bibione e Villa Manin, ogni giornata propone un’occasione diversa per scoprire l’Alto Adriatico. I partecipanti sono accompagnati da guide esperte lungo percorsi pensati per diversi livelli di preparazione, con la possibilità, in alcuni casi, di utilizzare e-bike o di abbinare la bicicletta alla navigazione.

Una settimana di escursioni tra bici, barca e sapori del territorio

Il programma si apre il lunedì con Lignano-Marano in bici e barca, in calendario dalle 8 alle 15. Si tratta di un itinerario di circa 40 chilometri che unisce la pedalata alla navigazione e conduce fino al borgo marinaro di Marano Lagunare, attraversando uno degli scenari più suggestivi della laguna.



Il martedì è la volta di Bike & Taste, dalle 9.30 alle 18, un percorso in e-bike tra aziende agricole, prodotti tipici e paesaggi rurali della Bassa Friulana. Sempre nella giornata di martedì sono previste anche due uscite più brevi, dedicate agli angoli più belli e meno conosciuti di Lignano.



Il mercoledì il calendario propone Lignano-Grado in bici e barca, un’escursione tra terra e acqua che attraversa gli scenari lagunari e raggiunge il centro storico di Grado. Il giovedì, invece, si può scegliere tra il tour verso Villa Manin, passando per Marano Lagunare e le Terre di Risorgiva, oppure il più rilassato Sunset Bike Tour, una pedalata serale tra mare e pineta accompagnata dalla luce del tramonto.

Dall’Oasi Val Grande alle pedalate sulla sabbia all’alba

Anche il venerdì offre diverse opportunità, tra cui l’escursione all’Oasi Val Grande di Bibione, una delle aree naturalistiche più affascinanti dell’alto Adriatico. Il percorso porta i partecipanti in un ambiente dove natura, storia e biodiversità convivono tra casoni da caccia, resti archeologici, dune fossili e antiche valli da pesca della Serenissima.



Nel fine settimana, invece, spazio alle esperienze più insolite con le uscite in Fat Sand Bike lungo la spiaggia, il sabato e la domenica dalle 7.30 alle 8.30. Pedalare sulla sabbia mentre il sole sorge sul mare permette di osservare Lignano da una prospettiva diversa, nella quiete delle prime ore del mattino, prima che la giornata balneare entri nel vivo.

Escursioni gratuite, ma con prenotazione obbligatoria

Le escursioni guidate sono gratuite e si svolgono con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Alcuni itinerari prevedono l’utilizzo di e-bike o tratti di navigazione: in questi casi il tragitto in barca può avere un costo a carico del partecipante, da corrispondere direttamente a chi effettua il servizio.



La prenotazione è possibile a partire dal lunedì di due settimane prima rispetto alla settimana dell’escursione. È necessario confermare la partecipazione entro le ore 17 del giorno precedente rivolgendosi al Bike Point presso l’ufficio spiaggia 7 di Sabbiadoro, contattando il numero WhatsApp e telefono +39 348 8734734 oppure scrivendo a [email protected].

Biciclette inclusive per rendere la pedalata alla portata di tutti

Un aspetto centrale del progetto è l’attenzione all’accessibilità. A completare il programma c’è infatti anche un servizio di noleggio gratuito di biciclette inclusive, reso possibile dal sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



Sono disponibili mezzi con pianale per il trasporto di utenti in carrozzina e modelli side-by-side, con due postazioni affiancate, pensati per persone ipovedenti o con disabilità cognitive. L’obiettivo è permettere anche alle persone diversamente abili di partecipare alle attività e vivere il territorio su due ruote, rendendo la pedalata fronte mare davvero alla portata di tutti.

Bici gratuite anche per chi vuole muoversi in autonomia

Le possibilità per esplorare Lignano e i dintorni non si fermano alle escursioni guidate. Chi preferisce muoversi in autonomia può usufruire del servizio biciclette gratuito messo a disposizione da Lignano Sabbiadoro Gestioni presso il Bike Point dell’ufficio spiaggia numero 7 di Sabbiadoro, in Lungomare Trieste 9/A.



Il servizio non è prenotabile: è sufficiente presentarsi al Bike Point e verificare la disponibilità al momento. Una soluzione pensata per chi desidera rallentare il passo, lasciare l’auto parcheggiata e scoprire Lignano seguendo i ritmi della natura, tra lagune, pinete, campagne e borghi ricchi di storia.

Riaperto anche il beach infopoint di PromoTurismoFVG

Da lunedì 8 giugno, sul lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro, tra gli uffici spiaggia 6 e 7, ha riaperto anche il beach infopoint di PromoTurismoFVG, accessibile tutti i giorni fino a settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.



Lo spazio, brandizzato con le grafiche “Io sono Friuli Venezia Giulia”, sostituisce per il pubblico il punto informativo di via Latisana, che resta attivo per il solo servizio di back office. Oltre ad accoglienza e informazioni turistiche, all’infopoint è possibile acquistare il merchandising regionale, con articoli della linea “Colors”, prodotti dedicati al mare, gadget, abbigliamento e la nuova linea pet-friendly.