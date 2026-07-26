Il Tolmezzo Carnia riparte con 4 nuovi rinforzi per la prossima stagione

Il Tolmezzo Carnia mette a segno quattro nuovi innesti in vista della stagione 2026-2027. Alla vigilia della presentazione ufficiale della Prima Squadra, in programma lunedì sera al chiosco del “Fratelli Ermano”, la società rossoblù ha annunciato gli arrivi di Mattia Craviari, Riccardo Comisso, Luca Iuri e Giulio Mosca.



Tre dei nuovi giocatori arrivano dalla Pro Fagagna, mentre Mosca proviene dal Brian Lignano. Operazioni con cui il Tolmezzo punta a completare la rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia, ancora affidata a mister Vincenzo Radina e al suo staff.



La scelta della società è stata quella di mantenere l’ossatura della formazione protagonista nella passata stagione, intervenendo con innesti mirati per aggiungere esperienza, qualità e nuove soluzioni nei diversi reparti.

Esperienza e duttilità con Mattia Craviari

Mattia Craviari, classe 1995, arriva dopo sei stagioni trascorse con la Pro Fagagna. Centrocampista con una buona confidenza con il gol, in carriera ha vestito anche le maglie di Lumignacco e Manzanese.



La sua duttilità gli consente di essere utilizzato sia come interno di centrocampo sia in una posizione più avanzata alle spalle degli attaccanti. Una soluzione che permetterà allo staff tecnico di avere maggiore varietà nella costruzione della manovra offensiva.

Comisso rinforza l’attacco rossoblù

Nel reparto avanzato arriva Riccardo Comisso, attaccante classe 2001 che vanta esperienze sia in Serie D sia in Eccellenza.



Nel suo percorso ha giocato, tra le altre, con Cjarlins Muzane, Torviscosa, Rive d’Arcano Flaibano, Chions e Pro Fagagna. Velocità, struttura fisica e capacità di attaccare la profondità sono le caratteristiche sulle quali il Tolmezzo conta per aumentare il peso del proprio reparto offensivo.

Iuri torna a Tolmezzo dopo otto anni

Per Luca Iuri, classe 1993, si tratta invece di un ritorno. Il difensore aveva già indossato la maglia del Tolmezzo, l’ultima volta nella stagione 2017-2018, e rientra in Carnia dopo l’esperienza con la Pro Fagagna.



Conoscenza della categoria, solidità e capacità di lettura delle situazioni di gioco rappresentano le principali qualità di un giocatore chiamato a portare esperienza e affidabilità alla difesa rossoblù.

Mosca, investimento per il futuro

Il più giovane dei quattro nuovi acquisti è Giulio Mosca, attaccante classe 2007 proveniente dal Brian Lignano.



Nell’ultima stagione ha disputato il campionato Juniores Nazionali, mettendosi in evidenza anche sotto porta. Il Tolmezzo ha deciso di inserirlo direttamente nella rosa della Prima Squadra, puntando sulle sue qualità tecniche e fisiche e accompagnandolo nel passaggio al calcio dei grandi.

Ianich: “Innesti mirati, crediamo molto in questo gruppo”

A spiegare la strategia seguita dalla società è il presidente dell’ASD Tolmezzo Carnia, Michele Ianich. «Con questi quattro arrivi completiamo una squadra nella quale riponiamo grande fiducia – commenta Ianich –. Abbiamo scelto di dare continuità al gruppo, intervenendo soltanto dove ritenevamo necessario aggiungere nuove caratteristiche. Accogliamo giocatori motivati, alcuni già molto esperti della categoria e un giovane di prospettiva sul quale crediamo sia giusto investire. A tutti loro va il nostro benvenuto nella famiglia del Tolmezzo».

Sulla stessa linea il direttore generale Fausto Barburini, che sottolinea la volontà del club di non rivoluzionare un gruppo già competitivo. «La linea della società è stata chiara fin dall’inizio: preservare l’identità e gli equilibri della squadra, senza rivoluzionare un gruppo che ha già dimostrato il proprio valore. Gli innesti sono stati individuati sulla base delle esigenze dello staff tecnico e delle caratteristiche, non soltanto calcistiche, che cerchiamo nei giocatori chiamati a rappresentare il Tolmezzo. Pensiamo di aver costruito una rosa equilibrata e competitiva».

A entrare nel dettaglio delle caratteristiche dei nuovi giocatori è invece il direttore sportivo Renzo Cristofoli. «Craviari, Comisso e Iuri conoscono molto bene l’Eccellenza e possono darci un contributo immediato – sottolinea Cristofoli –. Mattia ci offre duttilità e dinamismo, Riccardo aggiunge velocità, fisicità e capacità di attaccare la profondità, mentre Luca porta solidità ed esperienza in difesa, oltre a conoscere già l’ambiente di Tolmezzo. Mosca rappresenta invece un investimento sul futuro: è un ragazzo giovane, con qualità e margini di crescita importanti. Sarà stimolante accompagnarlo nel passaggio al calcio dei grandi».

Tre giocatori lasciano il Tolmezzo

Accanto ai nuovi arrivi ci sono anche tre partenze. Morris Nagostinis lascia il Tolmezzo per trasferirsi al Lavarian Mortean, dove avrà la possibilità di misurarsi con il campionato di Serie D.

Non faranno parte della rosa 2026-2027 nemmeno Simone Motta e Luigi De Blasi. La società ha ringraziato tutti e tre per il contributo, l’impegno e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza in maglia rossoblù, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera.